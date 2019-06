Ticha Penicheiro eterna no Hall of Fame

Patrícia Nunes Penicheiro, ou apenas Ticha, como passou a ser conhecida há mais de duas décadas para facilitar a vida aos norte-americanos, entrou ontem (ainda mais) para a história do desporto nacional, ao tornar-se a primeira jogadora portuguesa de sempre a entrar no Hall of Fame do basquetebol feminino.

Numa cerimónia que decorreu em Knoxville, estado norte-americano do Tennessee, a figueirense, que agora aos 44 anos é empresária de jogadoras, recebeu a distinção com um discurso emocionado. "Quando era pequena tinha muitos sonhos que pareciam bem loucos, mas deixaram de ser quando eu os consegui concretizar. E aqui estou eu, no Hall of Fame. É surreal."

Campeã em 2005 e quatro vezes all-star da WNBA, Ticha, uma das melhores bases da história da liga norte-americana, não se esqueceu de agradecer aos pais. "Foi graças a eles que tudo isto aconteceu. Deram-me uma bola de basquete aos seis anos e nunca mais a quis largar. Desde jovem que queria ser profissional, primeiro jogando com homens e depois com meninas. Sempre me disseram que as raparigas não serviam para jogar basquetebol. Eu sempre pensei de forma diferente."

Até 2017, Ticha foi a líder da história da WNBA em assistências (1.121) e, em 2016, foi uma das escolhidas para integrar o lote das 20 melhores de sempre da liga.