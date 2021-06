«Título sonegado às claras»: FC Porto revoltado com arbitragem na final da liga de basquetebol

O FC Porto criticou duramente a arbitragem do jogo 5 da final da Liga Placard de basquetebol, que terminou com a vitória (86-85) do Sporting e consequente conquista do título pelos leões. Na crónica no seu site, os dragões falam mesmo num "título sonegado às claras" e num resultado "fortemente influenciado pelo árbitro Carlos Santos".





"Após o desconto de tempo pedido por Moncho López, Garrett Nevels assumiu o lançamento e falhou, mas sofreu uma falta de James Ellisor que Carlos Santos deixou passar em claro. Na sequência, o mesmo árbitro assinalou falta a Eric Anderson Jr sobre Micah Downs no ressalto e ofereceu literalmente dois lances livres ao Sporting com menos de um segundo para jogar. Micah Downs marcou um dos três lances livres de que dispôs e o FC Porto já não teve tempo para reagir", escreveram os dragões."Tal como no primeiro jogo, o FC Porto saiu do Pavilhão João Rocha com claras razões de queixa do trabalho da equipa de arbitragem. E tal como no primeiro jogo, as decisões difíceis nos derradeiros instantes foram sempre a favor do Sporting, o que ajuda a explicar porque é que não foi o FC Porto a erguer o troféu de campeão nacional", remataram os portistas.