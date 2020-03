«Tive toda a noite o ‘cão negro’ na minha cabeça»: o diário de ex-jogador infetado com coronavírus

Dia a dia, Alfonso Reyes, antigo jogador de basquetebol e presidente da Associação de Basquetebolistas Profissionais de Espanha, vai contando, nas redes sociais, a sua luta contra o coronavírus, que já dura desde o dia 13 de março. Apesar da dificuldade que enfrenta, o ex-basquetebolista ainda reúne forças para deixar, diariamente, o seu testemunho da doença.





O alarme soou quando começou a ter febre – o sintoma mais comum da doença. De imediato, colocou-se em isolamento numa divisão da casa, longe da mulher e dos filhos. A comida fica à porta do quarto, para ser recolhida mais tarde.No "nono dia de luta", como lhe chama, Alfonso Reyes confessa o seu cansaço. "38 graus. Apenas dormi, estou exausto. Isto é duríssimo. Tive toda a noite o ‘cão negro’ a vaguear na minha cabeça", disse, numa publicação escrita durante a madrugada.Reyes aproveitou ainda para falar sobre o estado do irmão, Felipe Reyes, jogador de basquetebol do Real Madrid. "Ontem, 39 graus de febre, calafrios e tosse seca. Esta manhã, estou um pouco melhor. Estou isolado. Estive em contacto com o meu irmão Felipe antes de entrar de quarentena. Ele está assintomático", disse, logo no segundo dia de isolamento.O ex-jogador, que conta já ter perdido seis quilos desde o início da doença, confessa ainda "a raiva contida pelo vírus e pelo que o rodeia" – numa crítica ao que considera ser a falta de explicações das autoridades espanholas. "Quero que me digam a verdade. A sinceridade ajuda a dar valorizar as situações tal como elas são. Só assim nos podemos preparar para o que aí vem".