Tomás Barroso anuncia fim de carreira mas segue no Benfica: «Há vontade das duas partes»

Tomás Barroso anunciou esta quinta-feira, ao canal oficial do Benfica, que decidiu colocar um ponto final na carreira como basquetebolista profissional, terminando assim a sua ligação de 12 anos consecutivos ao clube da Luz.





"É o fim da carreira e de um ciclo bonito, um ciclo de 24 anos - pratico a modalidade desde os 8. É sempre duro, mas para mim este é um dia feliz porque posso olhar para trás e ver o que ajudei a conquistar e sentir-me orgulhoso por todo o trajeto. Vejo muito trabalho, um sonho realizado, muitas conquistas, muitos momentos bons e maus também. Aquilo que permanece na minha cabeça desses momentos maus foi como eu consegui superá-los e a superação desses momentos nunca foi algo feito sozinho, foi com a ajuda de muita gente que eu gostaria um dia de agradecer mas acho que demorava aqui a entrevista toda se o fizesse neste momento. Consegui ultrapassar os momentos menos bons e o que fica na cabeça são os momentos que me enchem o coração e que me põem a sorrir", começou por dizer Tomás Barroso, em entrevista na rubrica 'Zona Mística' da BTV, antes de anunciar que irá continuar ligado aos encarnados: "Há vontade das duas partes e quero ajudar o Benfica", disse, ainda que sem divulgar qual será o seu papel na estrutura."Todos os troféus têm uma história por trás e são histórias muito bonitas de sacrifício, de muito trabalho e entreajuda. A medalha do nosso primeiro campeonato, meu neste caso, em 2011/12 no Dragão. Tenho aqui também a última camisola de campeão e que foi a coisa mais difícil que eu tive de lavar porque significava também esse fim. Ou seja, lavá-la era fechar esse ciclo. Era a última peça que eu tinha que representava aquilo que eu tinha sido nos últimos anos, um jogador de basquetebol que representava o maior clube português.""É uma decisão que eu venho a ponderar há cerca de dois anos. O ano passado fiz essa abordagem ao Benfica e o Benfica pediu-me que continuasse mais um ano para consolidar aquilo que foi feito. Fiz mais uma época e não podia estar mais feliz da decisão que tomei. Todos eles mais ou menos sabiam que se não fosse o ano passado que seria este ano. Claro que dentro de mim, e também dentro deles, existia uma réstia de esperança 'se calhar não, se calhar dá mais um'. Essa parte de apoio veio quase sempre da parte deles, mas senti que este era o momento ideal. Sei que para eles vai ser difícil, já mo confidenciaram, olhar para aquele cantinho onde estou há 12 anos e não me verem mais. Mas faz parte da vida. É um ciclo que foi fechado. Eles estão muito bem entregues e têm um grupo fantástico e uma malta incrível que certamente vai continuar a ganhar pelo Benfica.""Desaparecer de cena não. Vou continuar a ser pelo menos adepto. Irei continuar a ir aos pavilhões, ao estádio - agora tenho bem mais tempo até -, mas sei que vou ter oportunidades, diria eu, de ajudar o Benfica porque é isso que eu quero.""A ficha vai verdadeiramente cair em agosto, quando os meus colegas estiverem em pré-época e eu estiver em casa e não com eles. Vai ser aí que me vai cair a ficha. Terá de ser um processo que eu terei de passar infelizmente. É muito difícil aceitar o fim para um jogador, mas tem de ser. Esse dia inevitavelmente vai chegar, mais cedo - como é o meu caso -, ou mais tarde. A vida é feita de ciclos e este terminou da melhor maneira.""A equipa está cheia de jogadores com experiência e talentosos que em momentos menos bons conseguem dar a volta. Eu era mais um deles, mais um que estava ali para ajudar, sobretudo. Eu só saio da equipa, não saio de ao pé deles, do coração ou do WhatsApp deles. O carinho e a fraternidade estiveram sempre lá. A união e a entreajuda também estiveram sempre lá. Sei que vou ter esse carinho e esse calor quando se tornar oficial.""Gostava de um dia poder agradecer no campo todo o apoio que sempre me deram e também aos meus colegas de uma maneira mais oficial. Era algo que se me perguntassem se eu gostava de fazer que diria que gostava.""Gostava de ser recordado como um homem bom que fez tudo, pelo menos tentou fazer, para servir o Benfica da melhor maneira possível. Desde que vim para esta casa sempre tentei, sei que nos momentos iniciais é sempre mais difícil porque ainda somos jovens, mas sempre tentei estar alinhado ao máximo com os objetivos do clube e penso que ao longo dos anos que consegui colocar sempre o clube acima das minhas ambições pessoais. Espero que tenha corrido bem", terminou.