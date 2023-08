Travante Williams despede-se do Sporting e de Portugal: «Obrigado por transformarem o rapaz num homem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Travante Williams recorreu esta segunda-feira às redes sociais para se despedir de Portugal e do Sporting, no mesmo dia em que foi oficializado nos espanhóis do Bàsquet Manresa.





"Portugal, amo-vos para sempre. Obrigado por transformarem o rapaz num homem. Sou eternamente grato!", escreveu o basquetebolista de 30 anos, que já representou a Seleção Nacional.Também o Sporting já deixou uma mensagem de despedida ao extremo: "Será sempre um até já", escreveram os leões.Pelo Sporting, refira-se, Travante conquistou um Campeonato Nacional, três Taças de Portugal, duas Supertaças e duas Taças Hugo dos Santos.