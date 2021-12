Travante Williams manda 'boca' ao FC Porto: «Felizmente vieram a este jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi derrotado pelo FC Porto no Dragão Arena (66-59) e, após o jogo, Travante Williams deixou uma boca ao rival, em referência às duas faltas de comparência dadas pelos dragões motivadas pelo boicote aos árbitros que apitaram o jogo 5 da final da época passada."Derrota complicada fora de casa... Fiquei contente por terem aparecido neste jogo... de volta ao trabalho", atirou o extremo através das redes sociais.Recorde-se que, na segunda-feira, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) emitiu um comunicado conjunto com o FC Porto, depois de os dragões terem registado as duas faltas de comparência em jogos da Liga Betclic. Perante a garantia da FPB de intensificar "a melhoria contínua da qualidade da arbitragem nacional", o FC Porto assumiu o compromisso de revogar a decisão de não participar em jogos.