Travante Williams: «Ser escolhido para jogar pela Seleção Nacional é um feito na minha carreira»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Travante Williams mostrou-se muito satisfeito por ser, a partir de hoje, elegível para atuar na Seleção Nacional. O extremo do Sporting foi naturalizado - como o presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), Manuel Fernandes, havia confirmado a Record durante esta tarde - e pode ser chamado por Mário Gomes para os jogos de pré-qualificação para o EuroBasket'2025 (a equipa das quinas defrontará a Roménia e Chipre, dia 25 e 28, respetivamente)."Ser escolhido para jogar pela Seleção Nacional é um feito na minha carreira, algo que desejava e que nem sequer consigo descrever. É muito especial. Nem todos os jogadores têm esta oportunidade, mas estou muito feliz por estar nesta situação. Portugal acolheu-me e estou preparado para ir dentro de campo e lutar por esta bandeira e este País. Vou fazer de tudo para ajudar a equipa e vencermos jogos, é esse o meu objetivo. Estou feliz e entusiasmado para jogar com os meus novos colegas de equipa", comentou o jogador norte-americano, em declarações ao site da FPB.Atualmente com 29 anos, Travante chegou a Portugal em 2017 para representar a Oliveirense, pelo qual se sagrou bicampeão nacional, rumando depois ao Sporting, onde também conquistou o campeonato.