Treinador do Benfica em alerta: «Galatasaray vai pôr a carne toda no assador»

Norberto Alves, treinador do Benfica, fez esta segunda-feira o lançamento do jogo da 5.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões (quarta-feira, às 19h30 na Luz), frente ao Galatasaray, que pode ser decisivo quanto ao apuramento para o play-in da competição. O técnico alerta para a capacidade do adversário, pelo que só um Benfica nos limites poderá ultrapassar a equipa turca."Este jogo é decisivo para nós e para eles. O Galatasaray vai pôr a carne toda no assador, não sendo por acaso que acabaram de contratar dois reforços. Temos de jogar nos limites para podermos vencer", considerou Norberto Alves, em conferência de imprensa realizada na Luz.Refira-se que o Benfica tem uma vitória em quatro jogos, tal como a equipa turca, tendo perdido (78-98) na visita à Turquia. Um triunfo permitirá passar para o 3.º lugar da série, liderada pelos gregos do PAOK e israelitas do Hapoel Jerusalém, que somam três vitórias cada."O Galatasaray é candidato ao título, tem sete jogadores acima dos 2.07 metros de altura, mas surpreendentemente está em luta direta com o Benfica. Acredito na qualidade da minha equipa, num jogo em que não podemos prolongar os maus momentos, poderá parecer um sonho, mas é possível ganhar. Temos capacidade, como se viu contra o jogo contra a Oliveirense na Taça, pois nos momentos importantes podemos dar sempre uma boa resposta", acrescentou Norberto Alves.Quanto a baixas nas águias, Diogo Gameiro continua a recuperar de lesão, mas o resto do plantel está disponível, "muitos com algumas mazelas", revelou o treinador, mas "quem está no Benfica tem de saber suportar a dor", vincou.Norberto Alves apelou ainda ao apoio dos adeptos, que poderão ser mais uma força na Luz para o Benfica poder vergar tão difícil adversário.