Tweet 'descobre' infidelidade de La Fuente: a mensagem que virou escândalo

As redes sociais têm o condão de juntar pessoas separadas por quilómetros, mas também têm o poder de revelar segredos inconvenientes. Que o diga Sergio de La Fuente, jogador de basquetebol do Valladolid. Depois de ter sido pai de uma menina, o capitão de equipa foi felicitado pelo clube nas redes sociais. "Bem-vinda ao mundo, Carlota! Parabéns aos pais Laura e Sergio por esta notícia", escreveu o Valladolid. Até aqui nada de errado. O problema veio nos comentários à publicação.





Uma mulher, casada com um ex-jogador do Valladolid, veio dizer que Sergio estava noivo da sua irmã. "Que surpresa! Este rapaz era noivo da minha irmã até ontem. Estavam juntos há três anos. Que seja muito feliz e que viva o poliamor!", escreveu. Fernando San Emeterio, o tal ex-jogador do Valladolid, comentou a publicação a confirmar a história.

O Valladolid apagou a mensagem de parabéns, mas não foi a tempo do escândalo rebentar em Espanha: Sergio de La Fuente andou com duas mulheres ao mesmo tempo.