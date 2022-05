Vitória de Guimarães bate Illiabum e apura-se para 'meias' da Taça de Portugal

O Vitória de Guimarães venceu esta sexta-feira o Illiabum (99-82), no jogo que fechou o primeiro dia de final a oito da Taça de Portugal de basquetebol, que decorre em Albufeira, e marcou encontro com o Benfica nas 'meias'.

A quarta e última partida dos quartos-de-final da competição antecipava o confronto teoricamente mais equilibrado, entre antepenúltimo e penúltimo da Liga de basquetebol, mas o Vitória teve mais ascendente, fugiu no marcador no segundo período e geriu bem a vantagem.

Na segunda meia final de sábado (19:30), o Vitória de Guimarães, que já venceu a Taça em duas ocasiões (2008 e 2013), defrontará o Benfica, que hoje eliminou a Ovarense (96-65), enquanto Sporting e FC Porto defrontam-se às 17:00.

Numa partida entre duas equipas que ainda se vão defrontar esta temporada no decisivo playout de manutenção na Liga (o vencedor, à melhor de cinco jogos, permanece no primeiro escalão), a equipa de Guimarães esteve sempre em vantagem durante o primeiro período.

Com Litos Cardoso a empurrar a equipa e o poste Eric Coleman a destacar-se no jogo exterior - assinou dois triplos nos minutos iniciais -, os vimaranenses foram assumindo maior ascendente perante o conjunto de Ílhavo.

O Vitória diminuiu o ritmo, permitindo a recuperação do Illiabum (vencedor da Taça em 2018) nos minutos finais do primeiro quarto (23-21), com o base Montell Goodwin em destaque.

O segundo período arrancou com um Vitória explosivo, mostrando uma capacidade ofensiva que deixou o adversário apático: um parcial de 19-2 em cinco minutos obrigou o técnico ilhavense a pedir desconto de tempo para tentar minimizar o prejuízo.

Os dois triplos de Litos Cardoso a fechar o primeiro tempo, na linha da produção do conjunto de Guimarães no jogo exterior nessa fase (52,9%, nove concretizados em 17), cifraram a vantagem em 21 pontos ao intervalo.

O fosso das duas dezenas de pontos manteve-se no segundo tempo, uma vez que o Vitória surgiu atento à possível resposta do Illiabum no terceiro período e não deixou sequer que o adversário se aproximasse no marcador.

No último quarto, com o vencedor do encontro sentenciado, os vimaranenses diminuíram o ritmo, deixando o conjunto de Ílhavo, com um assomo final em que Montell Goodwin terminou com 31 pontos, reduzir distâncias até ao 99-82.

Ficha de jogo

Jogo no Pavilhão Municipal de Albufeira.

Vitória de Guimarães-Illiabum, 99-82.

Ao intervalo: 56-35.

Com arbitragem de Fernando Rocha, Pedro Maia e Rui Ribeiro, as equipas alinharam e marcaram:

- Vitória de Guimarães (99): Litos Cardoso (23), Malcolm Drumwright (12), Danjel Purifoy (8), Matthew McCarthy (13) e Eric Coleman (11). Jogaram ainda Brandon Austin (7), Hugo Sotta (10), André Bessa (11) e Jeremias Manjate (4).

Treinador: Miguel Miranda.

- Illiabum (82): Montell Goodwin (31), CJ Dunston (5), Salvador Caldeira, Tahjai Teague (14) e Jaylen Key (7). Jogaram ainda Tiago Nazário, Pedro Pinto (7), Manuel Sicó (8) e Lavar Morgan (10).

Treinador: Nuno Manarte.

Marcha do marcador: 23-21 (10 minutos), 56-35 (intervalo), 75-52 (30) e 99-82 (final).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.