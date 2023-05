Walter Tavares, craque do Real e MVP da Euroliga, 'acena' ao Benfica: «Seria um prazer...»

Sería um prazer vestir o manto vermelho ?? o teu português ta bom — Edy Tavares (@waltertavares22) May 26, 2023

Walter 'Edy' Tavares voltou a mostrar o seu carinho pelo Benfica. O craque cabo-verdiano do Real Madrid - que recentemente foi eleito o MVP da final four da Euroliga, conquistada precisamente pelos merengues - foi desafiado no Twitter por um comentador de basquetebol internacional a juntar-se ao compatriota Ivan Almeida na Luz e deixou 'água na boca' aos adeptos encarnados com a sua resposta."Seria um prazer vestir o manto vermelho", afirmou o poste de 2,21 metros que já passou pela NBA (Cleveland Cavaliers) e é atualmente um dos principais jogadores a atuar na Europa. Recorde-se que Tavares já se mostrou, no passado, com a camisola do Benfica , explicando que o seu avô era um enorme fã das águias.O desafio, esse, foi lançado por Josh Bett, o tal comentador de basquetebol que já assumiu anteriormente a sua simpatia pela formação orientada por Norberto Alves. Aliás, no seu perfil no Twitter apelida-se de 'Josh Benfiquista SLBett'.