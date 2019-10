Washington Mystics conquistam primeiro título da WNBA

As Washington Mystics conquistaram na quinta-feira o seu primeiro título da Liga norte-americana de basquetebol feminino, ao derrotarem as Connecticut Sun, por 89-78, no quinto jogo da final.Com as duas equipas empatadas à entrada para o último encontro da final, a belga Ema Meesseman, com 22 pontos, e Elena Donne, melhor jogadora da fase regular, com 21, foram decisivas para dar o primeiro título à equipa da capital.A belga, que falhou a final do ano passado por estar ao serviço da sua seleção, acabou por ser eleita a MVP (jogadora mais valiosa) da final."Não acho que eu fosse a peça em falta. Sou apenas uma companheira de equipa e fiz o que era preciso para ajudar a minha equipa a ganhar um campeonato. Esta é a minha família", disse Meesseman.Para o treinador Mike Thibault este também o primeiro título, após três finais perdidas -- duas com Connecticut e uma com Washington --, dando ao técnico mais vitorioso da história da WNBA o troféu que faltava.