Doncic faz história no Eurobasket com 47 pontos à França

O base esloveno Luka Doncic, jogador dos Dallas Mavericks, efetuou esta quarta-feira uma exibição para a lenda no Europeu de basquetebol, ao marcar 47 pontos no triunfo da campeã Eslovénia sobre a França (88-82).

Em encontro da quinta e última jornada do Grupo B, Doncic carregou a equipa às costas, na ausência do poste Mike Tobey, acabando com a segunda maior pontuação de sempre num encontro do campeonato da Europa.

O basquetebolista esloveno tirou do segundo lugar do ranking o mítico base grego Nikos Gallis, que marcou 46 pontos à Suécia, em 1983, ficando apenas atrás do belga Eddy Terrace, que, no longínquo ano de 1957, apontou 63 face à Albânia.

Doncic, que marcou 27 pontos na primeira parte e 20 na segunda, acertou nove de 12 tiros de dois pontos (75%) e seis de 11 triplos (54,5%), para um total de 15 em 23 nos lançamentos de campo (65,2%), e 11 de 12 lances livres (91,7%).

Num encontro em que esteve em campo 38.44 minutos, o base dos Dallas Mavericks, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), juntou ainda sete ressaltos, todos defensivos, cinco assistências e um roubo de bola.

Nos primeiros quatro encontros do Eurobasket, Doncic havia somado 14 pontos e 10 assistências com a Lituânia, 20 pontos frente à Hungria, 16 pontos, oito ressaltos e oito assistências perante a Bósnia-Herzegovina e 36 pontos e 10 ressaltos face à Alemanha, em encontro realizado na terça-feira.

O também base Goran Dragic, que vai alinhar nos Chicago Bulls em 2022/23, foi o principal ajudante de Doncic face aos gauleses, ao somar 14 pontos, quatro ressaltos, quatro assistências e dois roubos de bola, estes últimos decisivos na parte final do jogo.

Na formação francesa, destaque para os 19 pontos e oito ressaltos do gigante Rudy Gobert, poste que vai rumar aos Minnesota Timberwolves.

Com o triunfo desta quarta-feira, o quarto em cinco jogos, a Eslovénia venceu o Grupo B, marcando encontro nos oitavos de final com o quarto classificado do Grupo A.