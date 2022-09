França vence à Turquia no primeiro jogo a eliminar do Eurobasket

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A França qualificou-se este sábado para os quartos de final do Europeu de basquetebol, ao vencer a Turquia por 87-86, no primeiro encontro a eliminar da prova, que teve praticamente perdido, em Berlim.

Com 12,2 segundos para jogar no tempo regulamentar, e após uma falta anti-desportiva de Timothe Luwawu-Cabarrot, os turcos, a liderar por 77-75, desperdiçaram dois lances livres, por Cedi Osman, e, na jogada seguinte, perderam a bola.

No seu último ataque, os gauleses ainda falharam, por Evan Fournier (13 pontos), valendo o ressalto ofensivo, complementado por um afundanço do gigante Rudy Gobert, que empatou o jogo, com pouco mais de dois segundos para jogar.

Bugrahan Tuncer ainda teve um triplo para qualificar a Turquia, mas falhou e, no prolongamento, os franceses acabaram por se impor por um ponto, novamente com os turcos a desperdiçarem o último ataque.

Os gauleses passaram depois de estarem quase eliminados, num encontro em que dominaram na primeira parte, chegando a liderar por 16 pontos (31-15), para, depois terem enorme apagão no terceiro período, sofrendo um parcial de 19-0.

Rudy Gobert, com 20 pontos e 17 ressaltos, liderou os franceses, enquanto Bugrahan Tuncer foi o melhor dos turcos, com 22 pontos, incluindo seis triplos.