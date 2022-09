Markkanen arrasa Croácia nos 'oitavos' do Eurobasket

A Finlândia superou este domingo a Croácia nos oitavos de final do Eurobasket, em Berlim, ao vencer por 94-86, muito por culpa da explosiva atuação de Lauri Markkanen, que vai alinhar nos Utah Jazz em 2022/23.

Markkanen destruiu os croatas com 43 pontos, conseguidos com 19 em 29 nos lançamentos de campo, incluindo dois em seis nos triplos, e três em quatro nos lances livres, ficando muito perto do recorde da prova, os 47 do esloveno Luka Doncic.

O ex-jogador de Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers somou ainda nove ressaltos, três assistências e três roubos de bola, em 32.22 minutos.

Na formação finlandesa, destaque ainda para os 17 pontos e cinco ressaltos de Sasu Salin, enquanto Bojan Bogdanovic, com 23 pontos, Jaleen Devon Smith, com 17, e Dario Saric, com 12, nove ressaltos e seis assistências, foram os melhores croatas.

Com este triunfo, a Finlândia marcou encontro nos quartos de final com a Espanha, que no sábado superou a Lituânia por 102-94, após prolongamento.

Nos quartos, também já está a Polónia, que bateu a Ucrânia por 94-86, com 24 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências de AJ Slaughter e 22 pontos, nove ressaltos e seis assistências de Mateusz Ponitka.

A formação ucraniana foi liderada pelos 15 pontos de Vyacheslav Bobrov, os 13 de Artem Pustovyi e Issuf Sanon e os 12 de Sviatoslav Mykhailiuk.

Os polacos marcaram encontro nos quartos com a detentora do título Eslovénia, que no sábado bateu a Bélgica por 88-72, com 35 pontos de Luka Doncic.