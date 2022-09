Nurkić 'ataca' federação da Bósnia: «Temos quatro jogadores a dormirem na mesma cama...»

Jusuf Nurkic, basquetebolista dos Portland Trail Blazers, teceu muitas críticas à federação da Bósnia - o seu país - após a eliminação da seleção diante da Lituânia no Eurobasket (70-87), esta quarta-feira. O jogador, de 28 anos, visou as condições precárias oferecidas aos atletas, afirmando mesmo que há vários jogadores que dormem "na mesma cama"."Arranjámos um treinador 10 dias antes... passa-se muita coisa antes do desporto, o desporto é a parte mais fácil. De que serve tudo isto se depois temos quatro jogadores a dormirem na mesma cama, se não arranjamos soluções para coisas que são prioritárias? As pessoas precisam de entender que a seleção está acima de tudo, é preciso perceber-se que os atletas têm de ter as melhores condições", começou por dizer.E acrescentou: "Não vamos evoluir. Podemos fazer estes milagres, porque isto são milagres, ir a jogo com 12 rapazes que deram o seu máximo é um milagre. Estou orgulhoso de todos, deram o seu último átomo de força para fazer o melhor possível. Não consigo colocar as culpas em ninguém", concluiu.