Portugal defronta Finlândia, Geórgia e Sérvia se passar pré-qualificação para Eurobasket'2021

A seleção portuguesa de basquetebol vai defrontar Finlândia, Geórgia e Sérvia no caminho para o Eurobasket'2021, caso supere a terceira ronda de pré-qualificação, em agosto, diante de Suíça e Islândia, ditou o sorteio esta segunda-feira realizado em Munique (Alemanha).A equipa das quinas vai ainda disputar o Grupo H de pré-qualificação, diante de Suíça (03 e 14 de agosto) e Islândia (07 e 14 de agosto), necessitando de conquistar o primeiro lugar para continuar a ambicionar uma presença na fase final.Caso supere esta fase, Portugal vai defrontar no agrupamento E a Sérvia, vice-campeã europeia, a Finlândia, que foi anfitriã em 2017 e chegou aos oitavos de final, e a Geórgia, eliminada na fase de grupos na mesma competição.Avançam para a 41.ª edição da fase final do Eurobasket'2021, a disputar entre 17 de agosto e 03 de setembro, na República Checa, Geórgia, Alemanha e Itália, as seleções anfitriãs e os dois primeiros classificados de cada grupo.Os encontros da fase de grupos vão ser disputados em 17 e 25 de fevereiro de 2020, em 23 de novembro e 01 de dezembro de 2020 e em 15 e 23 de fevereiro de 2021.Também realizou-se esta segunda-feira o sorteio da qualificação para o Eurobasket feminino de 2021, que colocou Portugal no Grupo G, juntamente com Bélgica, quinta classificada no campeonato disputado este ano, Ucrânia e Finlândia.A equipa das quinas feminina vai disputar esta fase em 10 e 18 de novembro deste ano, 08 e 16 de novembro de 2020 e 31 de janeiro e 08 de fevereiro de 2021.