Rúben Prey e André Cruz nos eleitos de Portugal para o arranque da corrida ao Eurobasket

Os jovens Rúben Prey, do Juventut Badalona, e André Cruz, do Sporting, são as grandes novidades na Seleção Portuguesa de basquetebol para o arranque da fase de qualificação para o Eurobasket'2025.

O extremo/poste Rúben Prey, de 18 anos, e o extremo André Cruz, de 21, estão entre os 14 eleitos do selecionador Mário Gomes, que, nesta primeira janela de apuramento, volta a não poder contar com o poste Neemias Queta, dos Boston Celtics, da NBA.

A formação das quinas recebe Israel a 22 de fevereiro, a partir das 19h15, em Odivelas, e, três dias depois, desloca-se a Riga, capital da Letónia, para defrontar a Ucrânia, nas duas primeiras jornadas do Grupo A de qualificação.

O agrupamento conta ainda com a Eslovénia, do 'mago' Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, da NBA, seleção que Portugal defrontará ainda este ano, a 22 e 25 de novembro, com o primeiro jogo em solo luso.

Em 2025, Portugal joga em Israel, a 20 de fevereiro, e, três dias depois, recebe a Ucrânia, com os três primeiros do agrupamento a seguirem para a fase final, no Chipre, Finlândia, Polónia e Letónia, de 27 de agosto a 14 de setembro.

O início da preparação da equipa das quinas para os primeiros jogos no Grupo A realiza-se de 15 a 17 de fevereiro, em Rio Maior, apenas com a presença dos jogadores que alinham no campeonato português, com os 'estrangeiros' a juntarem-se no dia 18.

Portugal conquistou um lugar na fase de qualificação ao vencer o Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação, com 11 pontos, os mesmos da Bulgária, segunda, oito da Roménia, terceira, e seis do Chipre, quarto e último.

- Lista dos 14 convocados:

Bases: Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Diogo Brito (ICG Força Lleida, Esp) e Rafael Lisboa (Cantabria, Esp).

Extremos: André Cruz (Sporting), Miguel Queiroz (FC Porto), Nuno Sá (FC Porto), Rúben Prey (Juventut Badalona, Esp), Travante Williams (Baxi Manresa, Esp) e Vladyslav Voytso (Cantabria, Esp).

Postes: Cândido Sá (Portimonense), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (CD Póvoa) e Ricardo Monteiro (CB Almansa, Esp).