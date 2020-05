A explosão de Horace Grant: «Jordan é mentiroso! Vamos lá resolver as coisas como homens»

E se o Last Dance não for bem assim? O documentário sobre a vida de Michael Jordan continua a causar furor, mas também uma alta dose de revolta, especialmente entre antigos colegas de MJ. Agora foi a vez de Horace Grant, colega nos Chicago Bulls durante o primeiro tricampeonato, a vir a público explodir contra Air Jordan, chamando mentiroso à lenda do basquetebol. Em causa estão as acusações feitas por Jordan, no documentário, sobre Grant ter sido a fonte das informações do balneário dos Bulls que deram origem ao livro 'Jordan Rules', do jornalista Sam Smith.





"Isso é completamente mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentiroso! Se o MJ tiver algum problema, vamos resolver as coisas como homens. Vamos falar sobre isso ou resolver de outra forma. Ainda assim, vem dizer que eu era a fonte por trás daquilo. Sam e eu sempre fomos grandes amigos, ainda somos. Mas pela santidade do balneário, eu nunca iria contar algo pessoal para fora. Sam Smith era um repórter de investigação, tinha de ter duas fontes para escrever um livro. Por que é que o MJ foi falar só de mim?", afirmou o antigo jogador, que não baixou a 'cadência' do ataque."É só rancor e penso que isso ficou provado neste suposto documentário. Se dizes algo sobre ele, ele corta-te e vai tentar destruir-te. Quer dizer, eles e o Charles Barkley foram amigos durante 20 ou 30 anos, o Barkley disse algo sobre a gestão dele nos Charlotte Bobcats e não falam desde essa altura", reforçou.Acusado por Jordan de ser um 'bufo', Horace Grant devolve o insulto e destaca uma das histórias contadas por MJ que geraram mais polémica no Last Dance: no ano de rookie, entrou num quarto de um colega e viu droga e muitas mulheres."Ele diz que eu fui um bufo, mas 35 anos depois ele fala do ano de rookie dele, a dizer que vai ao quarto de um dos companheiros e vê cocaína, erva e mulheres. A minha questão é: por que é que tinha de falar disso? O que é que isso tem a ver com alguma coisa? Se querem chamar bufo a alguém, isso é que é um bufo!", rematou.