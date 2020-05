A maior 'derrota' de Michael Jordan custou-lhe 168 milhões

A lenda do basquetebol, Michael Jordan ganhou muitos milhões durante os anos em que brilhou na NBA e muitos outros com os negócios que foi mantendo ao longo da carreira e depois de esta terminar - atualmente a sua fortuna está avaliada em 1.900 milhões de dólares (1.750 milhões de euros). Mas em 2006, Jordan sofreu a maior derrota, no que diz respeito à sua vida sentimental, e 168 milhões de dólares.





Michael Jordan e Juanita Vanoy conheceram-se quando o basquetebolista estava na sua segunda temporada nos Chicago Bulls e a 2 de setembro de 1989 casaram-se em Las Vegas. Uma relação que manteve-se intacta por mais de uma década e dois filhos em comun. Mas em 2002 começaram a surgir os primeiros rumores de problemas conjugais e infedelidades... e em 2006 anunciaram o divórcio.Era a maior derrota de Michael Jordan. O fim do casamento do basquetebolista com Juanita Vanoy, mãe dos seus três filhos mais velhos - Jeffrey, Marcus e Jasmine - custou a Michael Jordan 168 milhões de dólares, tendo ainda perdido para a ex-mulher alguns imóveis, como uma mansão de 745 metros quadrados em Chicago, que anos mais tarde Juanita vendeu por 3,7 milhões.Mas Michael Jordan aprendeu a lição. E quando se casou com Yvette Prieto em 2013 assinou um acordo impedindo-a de ter acesso à fortuna do seis vezes campeão da NBA. Assim Yvette só receberia um milhão por casa ano em que esteja casada com Michael Jordan. Um ano depois do casamento, Jordan e Yvette foram pais de Victoria e Ysabel.