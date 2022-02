A mudança radical de Shaquille O'Neal relativa à vacinação: «Há pessoas a serem despedidas»

Shaquille O’Neal, antigo astro da NBA, assumiu que não é a favor de obrigar toda a população a vacinar-se contra a Covid-19. Em declarações no seu podcast ‘The Big Podcast’, o norte-americano saiu em defesa de Kyrie Irving, jogador do Brooklyn Nets que rejeitou ser inoculado, contrariando o que havia dito há uns meses, quando deixou críticas ao mesmo."Eu incentivo toda a gente a cuidar-se e a tomar conta da sua família, mas há pessoas que não querem tomar a vacina e não deviam ser obrigadas a fazer algo que não querem", explicou o ex-jogador, discordando da opinião da apresentadora Nischelle Turner, que lhe transmitiu que as pessoas não são forçadas a fazê-lo."São forçadas. Se as pessoas não se vacinarem, são despedidas", reforçou, antes de lembrar a situação de Kyrie Irving."Às vezes é preciso pensar nos outros em vez de pensar em nós próprios. O Kyrie tem as suas próprias opiniões e o seu ponto de vista. Não vou contra isso, mas ele tem obrigações por estar a ganhar 200 milhões de dólares. Quando assinas um contrato assim, não tens privacidade e tens de aceitá-lo", rematou.