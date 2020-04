A surpreendente publicação no Instagram de Kobe Bryant dois meses após a sua morte

A surpresa foi geral entre os mais de 21 milhões de seguidores no Instagram: de repente, uma nova publicação de Kobe Bryant no Instagram. Do que se tratava, afinal? Um hacker? A resposta revelou-se mais simples.





A antiga estrela da NBA morreu a 26 de janeiro deste ano e a última publicação que constava no seu perfil daquela rede social data desse dia, uma foto com LeBron James e uma curta mensagem. Ora, esta semana, uma nova publicação surgiu e o mistério do autor foi rapidamente desvendado: a mulher de Kobe, Vanessa Bryant, divulgou uma promoção dos livros da autoria do antigo craque e de Wesley King, nos quais contam várias aventuras de uma equipa de basquetebol."Bem-vindo de volta a Dren. Esperamos que estejam prontos para porem-se em dia com os 'West Bottom Badgers' em mais uma mágica temporada de basquetebol. A primera temporada da série Wizenard já saiu", pode ler-se na publicação que foi igualmente partilhada no Instagram de Vanessa.Recorde-se que Bryant morreu a 26 de janeiro juntamente com outras sete pessoas, entre quais a filha Gianna.