A traição de Jordan a Barkley: «Pensa que somos grandes amigos, mas odeio-o»

O documentário da Netflix 'The Last Dance', o qual retrata o último ano de Michael Jordan ao serviço dos Chicago Bulls, tem tido enormes repercussões públicas, ainda que nem todas elas sejam positivas. Agora, regressam as acusações de manipulação para com companheiros de equipa ou rivais.





Voltou a público a história da pretensa amizade entre Jordan e Charles Barkley e de como o ex-jogador dos Chicago Bulls 'comprou' o adversário das finais de 1993, ao serviço dos Phoenix Suns, a qual foi conquistada por Jordan e companhia.A aparente amizade entre as duas estrelas da modalidade vinha de longe e era até costume serem vistos juntos, nomeadamente a jogar golfe. De acordo com Johny Bach, assistente dos Chicago Bulls nessa época, também o fizeram a meio das finais. No dia antes da quarta partida, numa altura em que a equipa de Michael Jordan vencia por 2-1, foram jogar golfe e, inesperadamente, o jogador dos Suns recebeu um brinco de diamantes que tinha custado 20 mil dólares.Bach, em declarações à 'Bleacher Report' dá conta que questionou Jordan sobre a oferta e a resposta foi surpreendente. "Não se voltará a intrometer no meu caminho até ao fim da série. O que são 20 mil dólares para mim. Ele acredita que somos grandes amigos, mas odeio esse gordo", terá dito Jordan, na altura, mas a verdade é que no jogo seguinte marcou 55 pontos e Barkley não lhe voltou a fazer sombra.A verdade é que, até 2012, ambos continuaram próximos e a aparente relação esfumou-se quando Barkley fez algumas críticas na televisão à forma como Jordan estava a liderar a equipa dos Charlotte Bobcats. "Era como um irmão para mim. Foi um irmão para mim quase durante 20 anos. Sinto tristeza", confidenciou Barkley, na altura, depois do corte de relações entre ambos.