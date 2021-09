Alega motivos religiosos para escapar à vacina mas não convence NBA: ou é vacinado ou não joga

A NBA não aceitou o pedido de exceção solicitado por Andrew Wiggins, que alegou motivos religiosos para não ser vacinado contra a covid-19. E não vai poder jogar nos jogos dos Golden State Warriors em casa se não mudar de ideias.





Os jogadores que não forem vacinados vão poder competir, mas precisarão de ser testados diariamente nos treinos, nas viagens e nos dias dos jogos. New York Knicks, New York Nets e Warriors têm, no entanto, regras mais restritas devido à legislação local, que não se aplicarão, todavia, relativamente às equipas visitantes.Wiggins não poderá jogar nos jogos dos Warriors em casa porque a legislação em São Francisco obriga todos os maiores de 12 anos presentes em grandes eventos, em locais fechados, a apresentarem um comprovativo de vacinação.Nesta altura Wiggins treina sozinho no Chase Center, mas se não vacinar nos próximos 20 dias não poderá participar no primeiro jogo da equipa em casa, que está marcado para o dia 21 do próximo mês.