Antetokounmpo e as queixas das estrelas da NBA: «A minha casa era mais pequena que esta suite»

Os jogadores da NBA que estão 'confinados' na Disney World, em Orlando, têm-se queixado dos quartos, da comida e das condições em geral, mas há quem se lembre das suas origens e agradeça aquilo que tem. Mesmo que agora seja muito, depois de durante muitos anos ter sido muito pouco.





O grego Giannis Antetokounmpo, atual MVP e grande candidato a repetir o galardão, é um deles. Perguntaram-lhe sobre as condições que encontrou em Orlando e a resposta não podia ser mais esclarecedora: "Sinto-me abençoado e não me posso queixar", explica o jogador dos Milwaukee Bucks, que teve uma infância marcada pela pobreza em Atenas. "A minha casa na Grécia, quando era criança, com os meus quatro irmãos, era mais pequena do que a suite que tenho no hotel."O jogador não se mostra muito perturbado com a escassez de luxo, contrariamente a outras estrelas da NBA. "Tenho apenas de desfrutar o momento e fazer algo especial. Para mim é importante estar aqui e poder participar nisto", acrescentou.A competição arranca no final deste mês.