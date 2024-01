Antetokounmpo irritado após derrota dos Bucks: «Até o roupeiro tem de lavar melhor a roupa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frustrado depois da derrota dos Milwaukee Bucks diante dos Houston Rockets, por 112-108, Giannis Antetokounmpo atirou em todas as direções no final da partida. O grego exigiu mais de todos na equipa."Temos de ser melhores. Temos de jogar melhor, defender melhor, confiar mais uns nos outros e ser treinados de uma forma melhor. Em cada coisa temos de ser melhores. A começar até pelo roupeiro, que tem de lavar a nossa roupa melhor. O banco tem de melhorar, a defesa tem de melhorar. Os líderes da equipa têm de falar mais, temos de meter mais 'tiros' e ter uma estratégia melhor. Temos de ser melhores. E temos quatro meses para o fazer", atirou o jogador.Antetokounmpo terminou a partida com 48 pontos e 17 ressaltos, mas não conseguiu evitar a derrota dos Bucks, que são segundos da Conferência Este.