'Antivacinas' Kyrie Irving voltou e um dia depois... entrou no protocolo anti-covid-19 da NBA

Um dia depois de ter sido anunciado o seu retorno aos treinos dos Brooklyn Nets, o polémico Kyrie Irving foi integrado no protocolo anti-covid-19 da NBA. Conhecido pela sua postura 'antivacinas' - é um dos poucos jogadores que assumem não estar vacinados nem quererem fazê-lo -, que o levou a ser afastado do grupo, o base foi recuperado pelo técnico Steve Nash em face dos vários casos do novo coronavírus e pelas lesões que deixaram os Brooklyn Nets bastante desfalcados, mas acaba por nem sequer ser chamado a jogo.A entrada de Irving no protocolo anti-covid-19 - é o nono da equipa a surgir na lista, depois de Kevin Durant - não significa necessariamente que o jogador tenha testado positivo, já que neste protocolo entram também os jogadores que possam ter tido algum contacto de risco com uma pessoa eventualmente infetada. Com mais esta baixa, os Nets ficam em risco de não ter os necessários oito jogadores para ir a jogo e é provável que algum dos próximos encontros possam mesmo ser adiado.Ao serem colocados no protocolo anti-Covid-19, os elementos da NBA têm obrigatoriamente de passar um período de isolamento de 10 dias ou, então, realizar pelo menos dois testes negativos no espaço de 24 horas. A exceção são os jogadores não-vacinados, que terão de cumprir regras mais apertadas. Irving é um deles e, para lá de ter essa malha mais restrista, está também impedido de jogar em certos estados - não poderá jogar os encontros caseiros, por exemplo.