Artista algarvio homenageia Kobe Bryant

A trágica morte de Kobe Bryant provocou grande consternação em todo o mundo e, no Algarve, o artista Vítor Raposo decidiu homenagear o antigo basquetebolista com uma criativa obra desenhada no areal da praia Maria Luísa, em Albufeira, conforme as imagens documentam.





Kobe Bryant faleceu no passado dia 26 de janeiro, num acidente de helicóptero que vitimou mais oito pessoas, uma das quais uma de suas filhas, Gianna Maria Onore, de 13 anos.