Até Doncic está rendido ao fenómeno Wembanyama: «Move-se como um base, é incrível!»

Todos queriam assistir à estreia do francês Victor Wembanyama na NBA, o rookie aguardado com mais expectativa desde que o agora veterano LeBron James foi escolhido em 2003. E, na primeira aparição, o jovem de 19 anos e com 2,24 metros atuou 23.18 minutos na derrota frente a Dallas ( 119-126 ) somou 15 pontos, com seis em nove nos 'tiros' de campo, incluindo três em cinco nos 'triplos', mais cinco ressaltos, duas assistências, dois roubos de bola e um desarme de lançamento."Foram muitas emoções e teria sido perfeito se tivéssemos triunfado, pois detesto perder. Talvez tenho querido fazer tudo bem e não coloquei a energia nas coisas certas. Estou a aprender, foi só o meu primeiro jogo", começou por reagir a primeira escolha do 'draft' de 2023, num duelo em que a grande figura acabou por ser Luka Doncic, com um triplo-duplo de 33 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências. "Pode ser frustrante, mas manter a cabeça erguida é bom para os meus colegas de equipa. Tenho de aprender todos os dias", prosseguiu Wembi."Foi surreal ver tanta gente no pavilhão a gritar o meu nome", disse o francês, que viu depois o seu treinador Gregg Popovich tirar-lhe pressão. "Uma das coisas mais difíceis para um jogador é entrar em problemas de faltas. Nunca consegues encontrar um ritmo, estás dentro e fora do jogo e esse tipo de coisa. Achei que a sua maturidade destacou-se, mesmo numa idade jovem, quando ele entrou nos últimos sete minutos e apenas jogou o que sabe", aplaudiu o experiente treinador dos Spurs: "Fizemos algumas jogadas para ele, executou-as bem. Apesar do problema das faltas, achei que ele teve uma ótima atuação".Vassell, que liderou os Spurs com 23 pontos, comentou a estreia do seu novo colega. "Estamos todos a conhecer-nos. Temos de descobrir como jogar como equipa e garantir que o jogo seja fácil para ele, para que não tenha de fazer tanto nas situações de isolamento e apenas dar-lhe lances fáceis, oportunidades fáceis para o fazer entrar no jogo. Ele exige muita atenção. Se o estão a marcar duplamente, temos de ser capazes de cortar e criar jogadas a partir disso", destacou.Luka Doncic, um dos melhores jogadores da atualidade na NBA, não tem dúvidas do talento de Wemby. "Foi divertido defrontá-lo. Sabíamos que todo o pavilhão ia estar ruidoso e tudo. Este é provavelmente um dos melhores 'prospectos' a entrar na NBA, por isso foi divertido. Pessoalmente, gosto de desafios, por isso foi um desafio divertido", descreveu o craque dos Dallas Mavericks."Wembanyama vai ser incrível. Ele tem obviamente o tamanho, como toda a gente fala, mas a forma como se move... move-se incrivelmente, quase como um base. É incrível vê-lo. Ele terá um grande futuro e será incrível de assistir"!