Atriz porno revela encontro com estrela da NBA: «Não é suficientemente picante para mim»

A norte-americana Lana Rhoades, estrela do cinema para adultos, confessou ter tido um dececionante encontro com um jogador dos Brooklyn Nets, que a imprensa do país avança ter sido Kevin Durant. Ao que parece o jogador em causa, cujo nome Lana não revelou, convidou-a a ver um jogo do playoff e levou-a depois a jantar.





Só que o encontro não decorreu da forma que Lana esperava porque o jogador levou uma segunda mulher para o jantar. "O tipo que me convidou levou outra mulher. Não é a primeira vez que isto me acontece, fui convidada como 'opção de reserva'", contou a estrela do cinema porno."Quando terminámos o jantar ele foi embora com ela. Isso não me importou, o encontro foi realmente aborrecido e não me importou o que aconteceu depois", prosseguiu, detalhando depois o que correu mal. "Simplesmente não fizemos 'clic'. Perguntei-lhe sobre os seus gostos, a sua opinião e ele disse 'não tenho opinião sobre nada, não tenho coisas favoritas'. Ele dizia isto para encerrar a conversa. Não é suficientemente picante para mim."