Autópsia revela que Kobe Bryant morreu devido a um "trauma contundente"

O departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles tornou público o relatório das autópsias aos corpos das vítimas do acidente de helicóptero onde faleceu Kobe Bryant, a filha de 13 anos e mais sete pessoas, concluindo que todos morreram na sequência de um "trauma contundente".





A antiga estrela dos Lakers seguia de helicóptero com a filha, Gianna, para um jogo de basquetebol, acompanhado por um grupo de amigos, quando o aparelho se despenhou, no dia 28 de janeiro deste ano. Não houve sobreviventes.As autópsias revelaram que os ferimentos apresentados mostram que as nove pessoas a bordo do helicóptero "sofreram um trauma contudente" e que a causa foi "certificada como acidente".Além de Kobe e filha, morreram naquele dia Payton Chester (13 anos), Sarah Chester (46), Alyssa Altobelli (14), Keri Altobelli (46), John Altobelli (56), Christina Mauser (38) e o piloto do helicóptero, Ara Zobayan (50).