Autoridades admitem que oito polícias fotografaram local do acidente de Kobe Bryant

No início deste mês surgia a notícia que um jovem agente da polícia de Los Angeles teria usado imagens captadas no local do acidente que vitimou Kobe Bryant, a filha do antigo jogador dos Lakers e mais 7 pessoas, num engate num bar, mas agora o xerife do condado de Los Angeles veio a público admitir que esse agente não foi o único.





Segundo Alex Villanueva foram oito os polícias que tiraram fotos do trágico acidente com o helicóptero, sem autorização. "Identificámos os agentes envolvidos, vieram aos nossos escritórios e admitiram os factos. Estamos contentes porque pediram desculpas, mas isto é um ato cruel", disse o xerife."As famílias estão a sofrer muito com a perda dos seus entes queridos e é inconcebível que isto aconteça", acrescentou Alex Villanueva, que quer que a política sobre fotografias com telemóveis próprios seja alterada.O xerife acrescenta, ainda, que serão tomadas medidas disciplinares severas e pediu desculpa às famílias das vítimas.