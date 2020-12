Barriga de James Harden causa sensação na apresentação dos Rockets

As férias de alguns jogadores da NBA parece que foram pouco regradas, pois alguns apresentaram-se na pré-época com algum peso a mais. Se ontem foi notória a barriga de Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, hoje fala-se do excesso de peso de James Harden.





James Harden in action tonight. pic.twitter.com/IUoZuRgRRI — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 16, 2020

No jogo de apresentação dos Houston Rockets deu para ver que 'The Beard' está bem mais gordo.Mesmo assim, frente aos San Antonio Spurs Harden somou 12 pontos, em 21 minutos.