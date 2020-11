Base Anthony Edwards eleito número 1 do 'draft' da NBA pelos Timberwolves

O base Anthony Edwards, que atuava na universidade pelos Geórgia Bulldogs, foi o jogador escolhido na quarta-feira pelos Minnesota Timberwolves como número 1 do 'draft' de 2020 da NBA.





Edwards foi o jogador eleito para se juntar a Karl-Anthony Towns e D'Angelo Russell e tentar levar os Wolves aos 'playoffs', o que só aconteceu uma vez, em 2017/18, nas últimas 16 temporadas, a derradeira finalizada com 19 triunfos e 45 derrotas.

Por seu lado, os Golden State Warriors, que chegaram a cinco finais consecutivas de 2014/15 a 2018/19, vencendo três títulos, tiveram direito à segunda escolha e elegeram o poste James Wiseman, jogador de 2,16 metros.

O base LaMelo Ball foi a terceira escolha, por parte dos Charlotte Hornets, a equipa que tem como proprietário Michael Jordan, aquele que é considerado, pela grande maioria, o melhor jogador da história do basquetebol.

LaMelo é irmão de Lonzo Ball, que alinha nos New Orleans Pelicans, depois de em 2017 ter sido escolhido como número 2 do 'draft', pelos Los Angeles Lakers.

O 'top' 5 foi preenchido com dois extremos, com os Chicago Bulls, que tinha a quarta posição, a escolherem Patrick Williams, e os Cleveland Cavaliers, com a quinta, a optarem por Isaac Okoro.

A edição 2020/21 da NBA, que só terá 72 jogos por equipa na fase regular, menos 10 do que os habituais 82, arranca em 22 de dezembro.

