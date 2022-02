'Bomba' na NBA: James Harden vai para os Sixers e Ben Simmons para os Nets

'Bomba' no mercado de transferências da NBA. Segundo o especialista da ESPN Adrian Wojnarowski, os Brooklyn Nets vão transferir James Harden e Paul Millsap para os Philadelphia 76'ers, por troca com Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e duas escolhas de primeira ronda do draft.Trata-se de um dos principais negócios dos últimos tempos na NBA, colocando, por outro lado, um fim numa das grandes novelas recentes. Falamos de Ben Simmons, base que há muito tinha entrado em rutura com os Sixers e que consegue finalmente sair da franchise de Filadélfia.