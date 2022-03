Brooklyn Nets multados pela NBA por deixarem Kyrie Irving... entrar no balneário

A NBA aplicou esta terça-feira uma inusitada multa de 50 mil dólares (45,6 mil euros) aos Brooklyn Nets, devido à presença de Kyrie Irving no balneário da equipa após o encontro de domingo diante dos New York Knicks. Tudo porque o base, de 29 anos, não pode atuar nas partidas caseiras dos Nets por não estar vacinado contra a Covid-19, tendo apenas permissão para ir ao pavilhão enquanto espectador. No domingo decidiu juntar-se ao seus colegas após o encontro e a violação acabou por colocar a sua equipa em despesas.De acordo com a NBA, a equipa de Brooklyn foi multada por "violar as leis locais de Nova Iorque e também os protocolos de saúde e segurança" da própria Liga. O mais insólito de tudo é que, mesmo não podendo entrar no balneário, Irving teve contacto direto com os seus colegas durante o encontro (sem máscara), chegando mesmo ao ponto de os cumprimentar como se nada fosse. Apenas não podia entrar no balneário, algo que para muitos, como LeBron James, não faz sentido algum.Em causa estão as regras anti Covid-19 em vigor no estado de Nova Iorque, que por esta altura obrigam a pessoas com contacto direto com o público tenham pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Irving não tem nenhuma, por isso, em teoria, apenas podia assistir ao jogo, que é realizado dentro de um pavilhão, mas sem aceder aos espaços privados da equipa.