Bucks vencem Lakers em confronto de líderes de conferência na NBA

Os Milwaukee Bucks, com o grego Giannis Antetokounmpo em 'modo MVP', impuseram-se esta quinta-feira por 111-104 na receção aos Los Angeles Lakers, num confronto entre os líderes das Conferências Este e Oeste na NBA.

Antetokounmpo concretizou 34 pontos, capturou 10 ressaltos e efetuou seis assistências, um desempenho que se revelou fundamental para que os Bucks se impusessem aos Lakers e passassem a deter o melhor registo da NBA, no topo da Conferência Este, com 25 vitórias e quatro derrotas.

Os Lakers tiveram em Anthony Davis o melhor marcador do encontro, com 36 pontos, enquanto Danny Green e LeBron James anotaram 21 cada, mas a equipa de Los Angeles nunca esteve em posição de contrariar a supremacia dos anfitriões, que chegaram a dispor de uma vantagem de 21 pontos durante o segundo período.

Apesar da derrota e de ter deixado o adversário de hoje ficar com o melhor registo da competição (as duas equipas estavam empatadas nesse capítulo), os Lakers lideram de forma destacada a Conferência Oeste, com 24 triunfos e cinco derrotas.