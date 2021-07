Campeão pelos Celtics já aponta Neemias Queta... à titularidade nos Kings

Neemias Queta tornou-se esta madrugada no primeiro português escolhido no draft da NBA, mais concretamente pelos Sacramento Kings, na 39.ª posição. Como foi eleito na segunda ronda, não existe a garantia de que Neemias fique efetivamente na equipa mas um antigo basquetebolista que passou pela competição com sucesso acredita nisso... e em muito mais.





"Vi muitos jogos de Utah State e não ficaria surpreendido se ele acabasse a temporada como o poste titular. É mesmo muito bom", disse na cerimónia Kendrick Perkins, ex-poste campeão pelos Boston Celtics em 2008.