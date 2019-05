Drake arranca cabelo a Stephen Curry e vende-o no eBay

Drake com a camisola do pai de Curry Drake com a camisola do pai de Curry

Osno primeiro jogo da final da NBA, uma partida que ficou marcada por um episódio no mínimo curioso.O famoso rapper Drake, fervoroso adepto dos Raptors que tem sempre lugar na primeira fila, envolveu-se numa discussão com Stephen Curry e arrancou-lhe uns fios de cabelo . Depois, anunciou no Instagram que ia colocá-los à venda no eBay.As provocações de Drake começaram logo no início do jogo. O cantor - que também se pegou com Draymond Green - surgiu com uma camisola dos Toronto com o nome de Dell Curry, o pai de Stephen Curry que jogou nos Raptors entre 1999 e 2002.