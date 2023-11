Caos na NBA explicado... pelos protagonistas: «Draymond Green teve comportamento de palhaço»

A madrugada desta quarta-feira na NBA ficou marcada por cenas lamentáveis no Golden State-Minnesota (101-104) , quando Klay Thompson, Jaden McDaniels e Draymond Green foram expulsos após um enorme desentendimento ainda no 1.º quarto. Após a partida, os protagonistas - pela negativa - justificaram-se, e Rudy Gobert aproveitou para deixar duras críticas a um dos adversários."É engraçado porque, antes do jogo, dizia para mim mesmo que se o Steph [Curry] não jogasse, o Draymond [Green] ia tentar ser expulso. Cada vez que o Steph não joga, ele também não quer jogar. Sabia que faria todos os possíveis para ser expulso. É um comportamento de palhaço. Estou orgulhoso de mim mesmo por ser o maior homem uma e outra vez. Nem sequer merece que lhe ponha as mãos em cima. A minha equipa precisava de mim esta noite, fiz tudo o que pude para manter a calma e mostrar que não queria piorar a situação. Espero que a Liga faça o necessário, porque foi um comportamento de palhaço. Não há muito mais a dizer", criticou.Já McDaniels, que recebeu ordem de expulsão depois de puxar e rasgar a camisola de Klay Thompson, referiu que achou a decisão da equipa de arbitragem exagerada. "Ele falhou um lançamento, correu pelo campo e provavelmente dissemos algo um ao outro. Para mim não foi algo tão sério, ri-me e fiz uma piada. Mas há pessoas que interpretam as coisas de outra maneira", justificou.