Carraças, minhocas e até ratos: as deploráveis condições das jogadoras da WNBA na Florida

A NBA e a sua versão feminina, a WNBA, estão a preparar o arranque das respetivas competições na Flórida, mas a diferença de tratamento que os jogadores das duas ligas estão a receber são abismais. Enquanto que as 22 equipas masculinas estão num resort da Disney, em Orlando, as equipas femininas foram colocadas na IMG Academy, em Bradenton, um complexo modesto e obsoleto, com condições deploráveis.





O que mais preocupa as jogadoras da WNBA é o hotel onde terão de ficar alojadas, que não prima propriamente pela limpeza. Foram encontrados ratos, minhocas e até carraças num recinto que é suposto estar blindado contra o novo coronavírus mas não contra outro tipo de bichos.As Seatle Storm foram uma das primeiras equipas a chegar ao local e a estrela da equipa, Breanna Stewart, denunciou a situação nas redes sociais. A WNBA não negou."As raparigas acabam de chegar e já tiveram problemas com a limpeza dos seus quartos. Duas equipas encontraram carraças e tiveram de ser mudadas imediatamente. Estão de quarentena durante mais quatro dias, pelo que não podem sair dos quartos", disse uma fonte da WNBA.As jogadoras já fotografaram ratoeiras, minhocas numa carpete do século passado que parece estar infestada de ácaros e carraças nas camas. "Alguém disse 'conheço uma espelunca quando a vejo'. Isto é demasiado", escreveu A'ja Wilson das Las Vegas Aces.A WNBA mandou para o local equipas de extermínio de pragas para limpar os quartos, mas os problemas não ficam por aí. A comida tem um péssimo aspeto, além de que há jogadoras que avisaram ser vegetarianas a receber pratos de carne durante a quarentena...