Casa dos LA Lakers e dos Clippers muda de nome: é o maior contrato de naming da história

A partir do Natal, a casa dos históricos Los Angeles Lakers e dos LA Clippers vai deixar de ser chamada Staples Center... para Crypto.com Arena, em mais um negócio milionário na NBA. De acordo com AEG, empresa proprietária do recinto desportivo, o novo naming está avaliado num valor recorde de 619 milhões de euros, um acordo válido para os próximos 20 anos.

A Crypto.com é uma empresa fundada em 2016 de troca de criptomoedas com sede na Singapura, já com negócios com a Fórmula 1, Serie A, o Paris SG, os Montreal Canadiens ou ainda os Sixers.