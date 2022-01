Casas de apostas perdem milhões por causa de Draymond Green

Normalmente sete segundos de jogo não fazem grande diferença nas contas finais de um jogo da NBA e são normalmente registos de jogadores menos cotados ou inexperientes, mas este domingo essa foi a 'fatura' da atuação de Draymond Green diante dos Cleveland Cavaliers. Lesionado, o craque dos Golden State Warriors apenas fez o lançamento inicial, cometeu uma falta e saiu, mas com essa curta passagem pelo campo rendeu um prejuízo considerável às casas de apostas, na ordem do milhão de euros. Tudo por causa de uma distração dos 'bookers', que foi (literalmente) paga bem cara.A história conta-se de forma simples. No aquecimento, extremo-poste sentiu um desconforto no gémeo e, não querendo arriscar, decidiu-se que apenas iria fazer o 'tipoff' e sair de campo. Era uma forma de assinalar o retorno de Klay Thompson, 941 dias depois. A tática foi anunciada pela equipa californiana nas redes sociais às 20h31, nove minutos antes do arranque do encontro.Ora, nesse curto espaço de tempo, sempre atentos a estas questões e munidos de informações preciosas, vários apostadores viram uma aberta nas casas de apostas e decidiram apostar forte nas estatísticas do jogador. Todas abaixo da linha definida, que andaria em torno da sua média: 7,5 pontos, 8,5 ressaltos e 8,5 assistências. Era uma aposta fácil, que normalmente é retirada de imediato dos mercados assim que se sabe destas informações. Só que aqui em várias casas de apostas houve quem tenha estado distraído e não as bloqueou. Aproveitaram os apostadores, sempre atentos, que acabaram por ver a sua ousadia recompensada. É que, ao apostar abaixo das linhas, ganhavam sempre, já que Green jogou os tais sete segundos, com apenas uma falta no registo. O resto... ficou tudo a zeros.E se algumas casas prontamente assumiram os custos do erro e pagaram as apostas a quem arriscou, houve outras que atrasaram os pagamentos, pois decidiram primeiro avançar para uma análise da situação, em busca de irregularidades. Não houve nenhuma. Foi apenas uma falta de atenção gritante e, no final, todas as apostas foram pagas. Fontes ligadas à indústria citadas pela ESPN adiantam, por exemplo, que só a DraftKings terá pago mais de um milhão de dólares por este acontecimento, sendo que a verba total contando todas as casas é bem superior. Há até relatos de apostas ganhas na casa das centenas de milhares de dólares..