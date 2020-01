Casillas destroçado pela morte de Kobe: «Não me f...! Fiquei pálido»

Iker Casillas recorreu às redes sociais para reagir à morte de Kobe Bryant, numa mensagem na qual se mostrou visivelmente consternado com a notícia.



"Não me lixes! Fiquei pálido... Deixo os meus pêsames à sua família, amigos, ao mundo do basquetebol e desporto em geral. RIP Kobe", escreveu o guarda-redes do FC Porto.





No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe pic.twitter.com/rhp3U2c9f5 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 26, 2020