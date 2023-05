Celtics ganham em Miami e continuam na corrida à final da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Boston Celtics mantiveram-se terça-feira na corrida à final da NBA, ao vencerem fora os Miami Heat por claros 116-99, evitando, para já, a 'varridela' na final da Conferência Este.

Depois de dois desaires em casa, por 123-116 e 111-105, e um já na Florida, por 128-102, os Celtics estavam obrigados a ganhar e conseguiram-no, graças a uma grande segunda parte, na qual foram 'guiados' pelo 'regressado' Jason Tatum.

Tatum marcou 25 dos seus 34 pontos na segunda metade, que os Celtics ganharam por 23 pontos (66-43), depois de terem chegado ao intervalo a perder por seis (56-50).

Os Heat ainda aumentaram a vantagem para nove pontos no início da segunda metade (61-52), mas, então, o conjunto de Joe Mazzulla, com uma defesa muito mais pressionante, forçando 'turnovers', respondeu com um 'explosivo' parcial de 18-0.

Os Celtics ficaram a vencer por 70-61 e os Heat nunca mais conseguiram regressar ao comando do marcador. Estiveram a quatro pontos (81-77) ainda no terceiro período e a cinco no quarto (88-83), antes de um definitivo 12-0 dos forasteiros.

Além de Tatum, destaque nos Celtics, que acertaram 18 dos 45 'triplos' tentados (40%), para os 17 pontos de Jaylen Brown, os 16 de Derrick White, os 14 e seis ressaltos do suplente Grant Williams e os 12 e sete ressaltos de Al Horford.

Na formação da casa, Jimmy Butler foi o melhor, com 29 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, secundado por Gabe Vincent, com 17 pontos, e o suplente Caleb Martin, com 16.

A série regressa agora a Boston, que será palco quinta-feira do quinto jogo, novamente com os Celtics obrigados a ganhar para continuar na corrida à final, na qual já estão os Denver Nuggets, que 'varreram' os Los Angeles Lakers na final do Oeste (4-0).

"Agora temos de ganhar o próximo jogo, é a única coisa que interessa. Tem que ser um jogo de cada vez", disse Marcus Smart, enquanto Jaylen Brown disse querer "voltar a Miami", que será palco de um eventual sexto jogo.

O conjunto de Massachusetts procura tornar-se o primeiro a conseguir virar um 0-3 na história dos playoffs da NBA, depois de 150 falhanços, e repetir o feito dos conterrâneos Boston Red Sox, que o fizeram no basebol, em 2004, face aos New York Yankees.