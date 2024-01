Celtics perdem em Boston 20 jogos depois

Os Boston Celtics perderam em casa após 20 vitórias seguidas na NBA frente aos Denver Nuggets, campeões em título, na sexta-feira, num encontro em que o português Neemias Queta não alinhou.

A equipa de Massachusetts contava 27 vitórias seguidas no seu terreno, 20 na atual temporada - eram os únicos invictos em casa - e sete na anterior, naquele que foi o melhor arranque caseiro da história, que teve termo com a vitória tangencial por 102-100 na receção aos Nuggets.

Neemias Queta, que na quarta-feira tinha igualado o seu recorde de jogos numa temporada na NBA (15, tantos como na época de 'rookie', 2021/22, pelos Sacramento Kings), não foi utilizado por Joe Mazzulla.

O melhor marcador do encontro foi Jamal Murray, com 35 pontos, oito ressaltos e uma assistência, enquanto o sérvio Nikola Jokic protagonizou um 'duplo-duplo', com 34 pontos, 12 ressaltos e nove assistências.

Pelos Celtics, destacou-se Derrick White, com 24 pontos, seguido de Jayson Tatum, com 22, e Kristaps Porzingis, com 21 e oito ressaltos.

Apesar da derrota, os Celtics lideram a Conferência Este, com 32 vitórias e 10 derrotas, enquanto os Nuggets seguem no terceiro lugar no Oeste, com 29 triunfos e 14 desaires.