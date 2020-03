Clippers anunciam mudança para novo pavilhão que promete aquecer rivalidade em Los Angeles

Steve Balmer, dono dos LA Clippers, anunciou a compra do The Forum por cerca de 370 milhões de euros à MSG, empresa de James Dolan, dono dos NY Knicks e proprietário do espaço em Los Angeles.





Até agora a equipa californiana dividia a sua casa (Staples Center) com o seu maior rival, os LA Lakers, e sempre foram vistos como segunda equipa da cidade e como consequência o Staples Center tornou-se conhecido como a casa dos Lakers de Kobe Bryant. E até poderíamos pensar que os Clippers estariam a tentar fugir da sombra do seu maior rival, não fosse o seu novo recinto também uma histórica casa dos ‘Showtime Lakers’ de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar."Este é um momento sem precedentes, mas acredito no futuro da nossa equipa. Estamos comprometidos no investimento na cidade de Inglewood. Tenho a certeza que será algo bom para a comunidade, para os Clippers e também para os nossos adeptos", disse Steve Balmer acerca da aquisição do ‘Great Western Forum’.Numa jogada de bastidores que promete aquecer a rivalidade das duas equipas de Los Angeles nos próximos anos da liga norte-americana. Contudo, a mudança para Inglewood só será consumada em 2024.