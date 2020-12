Clubes de striptease, viagens e folgas extra: privilégios de James Harden geram polémica

James Harden está no centro da polémica depois do episódio que protagonizou no início do mês, tendo falhando os primeiros treinos dos Houston Rockets, devido a uma festa de aniversário num clube de striptease sem máscara. O basquetebolista foi obrigado a cumprir quarentena preventiva e só esta semana regressado aos treinos e claramente com uns quilos a mais.





Mas segundo uma reportagem da ESPN há mais. Aliás há mesmo quem compare as atitude de James Harden às de Dennis Rodman nos anos 1990 nos Chicago Bulls."Sabíamos que era ele quem mandava. Isso fazia parte do acordo quando ele concordou em ir para Houston. Jogadores, treinadores, dirigentes ... todos sabiam disso. E não culpo o James. Ele fez o que foi autorizado a fazer", referiu um antigo elemento do clube, que preferiu manter o anónimato.Segundo é relatado, James Harden é que decidia quando a equipa viajava e, se fosse para uma das suas cidades de eleição, se ficava mais uma noite ou não. Tinha dias de folga extra e muitas vezes estes eram passados em festas em Las Vegas.