Coronavírus: Jogador da NBA diz estar curado

Os números de infetados com covid-19 não param de se multiplicar mundo fora, mas felizmente também as boas notícias vão surgindo com os casos de pessoas curadas. Desta feita, é Marcus Smart, dos Boston Celtics, que anunciou esta segunda-feira já estar recuperado





"Livre do coronavírus há dois dias. Obrigado pelos pensamentos e orações de todos. Estou a fazer o mesmo que todos os que estão infetados com isto. Fiquem em casa, fiquem juntos à distância! Muito amor", escreveu Marcus Smart no Twitter.