Coronavírus: Jogo da NBA adiado devido a doença de jogador

O duelo entre entre Oklahoma City Thunder e Utah Jazz foi esta madrugada suspenso ainda antes de começar, já depois de os jogadores terem feito os seus exercícios de aquecimento, devido às suspeitas de que dois jogadores da formação visitante poderiam ter coronavírus. Os basquetebolistas em causa são Rudy Gobert e Emmanuel Mudiay, jogadores que estavam listados como baixas por doença antes da partida se iniciar.Mesmo com as ausências de ambos, e mesmo após o aquecimento ter sido feito, as equipas médicas reuniram-se com os árbitros antes do encontro e, após uma breve conversa, as duas formações regressaram aos balneários para não mais volta. Os juízes ainda ficaram em campo, mas após comunicação da Liga também seguiram o mesmo caminho, antes de, meia hora depois da hora de início prevista, o speaker anunciar o adiamento da partida.